Ancora non è stato svelato integralmente il contenuto della lettera anonima arrivata nello studio legale di Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio. Il difensore aveva parlato di ‘interessanti credibilità’, ma soprattutto di nuovi spunti fondamentali per le indagini. Sia lui che la madre di Denise Pipitone hanno poi rivolto diversi appelli alla persona che ha scritto la missiva, invitandola a farsi avanti.

Della questione ne ha discusso anche Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Nel programma è intervenuta la criminologa Anna Vagli, che ha spiegato come il fatto che il contenuto della lettera non sia stato reso noto integralmente a livello mediatico, presuppone che l’autore possa essere un testimone attendibile.

Caso Denise, lettera anonima

“La lettera riporta elementi che sono stati riscontrati dall’avvocato nel fascicolo, ma che non sono stati resi noti mediaticamente. Si presume quindi che il testimone sia attendibile. Descrive un fatto nuovo, ‘di interessante credibilità’, l’ha definita l’avvocato Frazzitta. Il testimone parla di una fase successiva al sequestro in cui Denise sarebbe ancora viva. E questo è un dato confortante. Lui dice di essere sicuro al cento per cento, ma dice che non sarebbe l’unico ad aver visto. Si sposterebbe, dunque, lievemente l’attenzione da Anna Corona e Jessica Pulizzi. Ci sarebbe una regia”, questa la spiegazione della criminologa Vagli. Ora bisognerà capire se questa persona si farà avanti e racconterà ciò che ha scritto nella lettera.