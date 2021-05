0 Facebook Caso Denise, maresciallo interviene su lettera anonima: avrebbe indicato alcune persone Cronaca 19 Maggio 2021 14:26 Di redazione 2'

Si delinea sempre di più il contenuto della lettera anonima che avrebbe elementi importanti nelle indagini sulla sparizione di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Dopo 17 anni è giunta una missiva nello studio legale di Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio.

Lettera anonima caso Denise Pipitone, parla il maresciallo Lombardo

Sul contenuto il legale ha parlato di ‘elementi importanti’. Della stessa lettera si discuterà questa sera a Chi l’ha Visto, sulla pagina Facebook del programma era poi apparso un altro stralcio della missiva in cui questa persona dice: “Sono 17 anni che so e non parlo, non l’ho fatto per paura”.

Sulla questione è intervenuto a Mattino Cinque, il maresciallo Lombardo. Secondo quanto ha dichiarato nel programma di Federica Panicucci la lettera aprirebbe un nuovo scenario nel caso della scomparsa di Denise Pipitone, l’anonimo avrebbe indicato alcune persone: “Abbiamo bisogno un riscontro più dettagliato e sarebbe decisivo soprattutto per la bambina e la madre poter arrivare a una verità. Preghiamo queste persone di scrollarsi di dosso queste paure e di collaborare per Piera Maggio, per la bambina”.

La puntata di questo mercoledì sera di Chi l’ha Visto manderà in onda le parole del testimone che dice di aver visto la bambina. Federica Sciarelli nel corso della diretta affronterà anche il tema della missiva, sulla quale probabilmente saranno dati ulteriori dettagli.

Anticipazioni prossima puntata Chi l’ha Visto