0 Facebook Lutto per Serena Rossi, l’attrice perde la nonna: il messaggio di dolore Spettacolo 20 Maggio 2021 12:37 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito Serena Rossi. L’attrice e show girl napoletana ha perso sua nonna. A riportare la triste notizia è Anteprima24. Una perdita importante per la Rossi che ha voluto condividere un dolce ricordo sul suo profilo Instagram.

Lutto per Serena Rossi

L’attrice non ama parlare della sua vita privata e quando lo fa, preferisce essere discreta. Anche il messaggio per la nonna che non c’è più, infatti, è semplice. Serena Rossi ha condiviso una foto dei suoi nonni, con il commento “Radici” e un cuore. Un ricordo in un momento di dolore.

L’immagine mostra i nonni di Serena Rossi da giovani e dalla foto si nota la grande somiglianza che l’attrice ha con la nonna. La notizia di questo lutto è iniziata a circolare anche nei vari gruppi dei fan della show girl e in tanti hanno scritto parole di cordoglio per la perdita che subito.

Serena Rossi madrina della 78esima edizione del Festival di Venezia

Un dolore che arriva in un momento di grande serenità per Serena Rossi. L’attrice, infatti, è stata scelta come madrina per la 78esima edizione del Festival di Venezia. Condurrà le serate di apertura e di chiusura della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera.

La foto dei nonni di Serena Rossi