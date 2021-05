0 Facebook Denise Pipitone, le minacce e il duro sfogo di Piera Maggio: “Basta, decidete da che parte stare” Cronaca 15 Maggio 2021 17:36 Di redazione 2'

Le parole del giornalista Carmelo Abbate hanno scatenato le polemiche. Un tweet che parlava di linciaggio mediatico nei confronti di Anna Corona e Jessica Populizzi, con la frase, ‘Qualcuno si farà del male’, ha innescato la risposta di Piera Maggio e dell’avvocato Giacomo Frazzitta.

Le parole di Piera Maggio su Facebook –

“OGNUNO È LIBERO DI SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE, PURCHÉ NON VADA A LEDERE LA VITA ALTRUI OLTREPASSANDO I LIMITI CONSENTITI DEL RISPETTO. NON VOGLIAMO VENDETTA, TANTO MENO ODIO. VOGLIAMO SOLTANTO VERITÀ E GIUSTIZIA PER DENISE! PARE QUESTO, QUALCUNO ANCORA NON L’ABBIA COMPRESO. DA VITTIME CI VORREBBERO FAR PASSARE A CARNEFICI“.

Il tweet di Carmelo Abbate –

“Ci mancava solo il vescovo, il quale non ha niente di meglio da fare. Anna Corona e Jessica Pulizzi sono vittime di tortura mediatica, alimentata ad arte e consumata per ragioni di share e like. Fermatevi fino a quando siete in tempo, o qualcuno si farà del male”.