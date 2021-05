0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 598 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 18 Maggio 2021 16:20 Di redazione 1'

Sono 598 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania. Sono il risultato di 13.029 tamponi molecolari effettuati. Dei nuovi casi 400 sono asintomatici, i restanti 198 sintomatici.

A darne notizia l’Unità di crisi della Regione che, nel bollettino odierno, segnala anche 30 decessi, 14 quelli avvenuti nelle ultime 48 ore, e 1.910 guarigioni. Nel report sono annotati anche 6.737 tamponi antigenici. Da inizio pandemia i morti in Campan sono stati 6.874, i guariti 328.681. Aggiornata anche la situazione dei posti letto dove si contano 96 degenti in terapia intensiva, i posti letto disponibili sono 656, e 1.118 in area non critica. In questo caso la disponibilità, tra posti covid e offerta privata, è pari a 3.160. Tutti i dati inseriti nel report sono riferibili alle 23:59 di ieri, lunedì 17 maggio.