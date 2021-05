Torna a parlare la guardia giurata che nell’ottobre 2004 vide a Milano una bambina molto simile a Denise Pipitone. Felice Greco ha rivissuto quei momenti durante l’ultima puntata di Storie Italiane, programma condotto su Rai Uno da Eleonora Daniele.

La guardia giurata che a Milano ha visto la bambina che somigliava a Denise Pipitone

Secondo Grieco la bambina non può essere stata rapita solo da Anna Corona e Jessica: “E’ ovvio che non hanno fatto tutte da sole, ci deve essere stata una regia. Per poter fare quello che hanno fatto hanno dovuto avere l’appoggio di qualcuno, a meno che quel giorno la bambina si è trovata smarrita nel vicolo e un passante se l’è presa e l’ha portata via”.

A distanza di anni la guardia giurata continua ad avere un senso di colpa per non aver fermato in tempo quella bambina: “La dovevo fermare, mi sarei tolto ogni dubbio. Chiesi di inventare una scusa per poterlo fare, mi dissero di no. Ero nervoso, non sapevo come agire. Se l’avessi bloccata e non era lei sarei finito nei guai”.