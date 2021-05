0 Facebook Pasquale Vozza e Chiara Esposito muoiono in un incidente: “Avevano tanti progetti” Cronaca 10 Maggio 2021 13:31 Di redazione 2'

La comunità di Casagiove è sotto choc, la morte di Pasquale Vozza e Chiara Esposito, giovane coppia deceduta in un terribile incidente domenica sulla Perugia-Betulle . 36 anni lui e 33 anni lei, stavano rientrando a Caserta quando l’auto si è ribaltata e sono sbalzati entrambi dall’abitacolo. Lui, giovane militare, è morto sul colpo. Lei è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale, troppo gravi i traumi riportati.

Dolore a Casagiove per la morte di Pasquale e Chiara

Pasquale era il nipote di Gianluca Vozza, sindaco di Casagiove. E proprio il primo cittadino a voluto esprimere tutto il suo cordoglio per la tragica scomparsa della giovane coppia. In tanti ricordano Pasquale e Chiara come due ragazzi pieni di vita.

“La tragica morte di due giovani lascia increduli. Il primo pensiero è per loro, per l’interruzione del loro progetto di vita, poi per i loro genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, poi per i parenti come me, ed infine per tutti quelli che li hanno conosciuti e ne hanno apprezzato le doti. Pasquale e Chiara li ricordiamo tutti come ragazzi che amavano la vita, erano belli, sorridenti, forti, vivaci, pieni di energia e combattivi. Sono certo che il verde dei Suoi pascoli lassù saprà accoglierli e coccolarli dolcemente“, questo il ricordo del sindaco di Casagiove. Ma sono tantissimi i messaggi sui social da parte di chi conosceva i due ragazzi.

