Uniti fino all’ultimo in un tragico destino. Sono morti così Pasquale Vozza, 36 anni e Chiara Esposito, 33 anni. Compagni e innamorati, viaggiavano con la loro auto in direzione Caserta, lui militare e nipote del sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, era al volante. Per dinamiche che sono ancora da chiarire l’auto sulla Perugia-Betolle si è ribaltata ed entrambi sono sbalzati fuori dall’abitacolo.

Chiara Esposito e Pasquale Vozza muoiono in un incidente

Pasquale è morto sul colpo, Chiara, invece, è stata portata con l’elicottero Pegaso al pronto soccorso de Le Scotte di Siena, dove è deceduta poco dopo il suo arrivo. Troppo gravi i traumi riportati e medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e il motivo per cui l’auto si è ribaltata. La notizia della scomparsa di Chiara Esposito e Pasquale Vozza ha sconvolto l’intera comunità, tanti i messaggi di cordoglio per quest’improvvisa tragedia.