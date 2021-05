0 Facebook Tragedia in provincia di Napoli, Antonio muore a 6 anni: “Addio piccolo Angelo” Cronaca 10 Maggio 2021 13:09 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano in Campania, località in provincia di Napoli. È infatti scomparso il piccolo Antonio, che aveva solo sei anni. Come riportato da Teleclub ieri si sono svolti i funerali.

Rabbia, tristezza e commozione. Questi i sentimenti che le persone hanno espresso per la tragica occasione. Un dramma che ha fatto stringere tutti i conoscenti del bambino intorno alla sua famiglia. Il bimbo soffriva di una particolare patologia.

Il rito funebre si è svolto presso la Parrocchia di San Luca Evangelista, a Varcaturo. “Non ci sono parole, solo un enorme dispiacere… condoglianze”, “Piccolo angelo veglia sulla tua famiglia, riposa in pace”, “Mi rifiuto di crederci, quell’adorabile angioletto”, questi alcuni dei messaggi scritti per Antonio.