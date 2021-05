0 Facebook Battipaglia piange Ornella Cimmino, dottoressa dedita al lavoro: “Grazie per il tuo impegno” Cronaca 10 Maggio 2021 14:13 Di redazione 1'

Dolore a Battipaglia per la morte di Ornella Cimmino, anestesista deceduta a causa di un brutto male. A rendere nota la notizia è stato il sindaco del comune nel Casertano, Cecilia Francese.

Addio a Ornella Cimmino

Ornella lavorava da trent’anni nell’ospedale di Battipaglia e la sua morte ha gettato nello sconforto l’intera comunità, ma anche i tanti colleghi che hanno avuto modo di conoscere la professionalità della donna.

Il sindaco ha voluto ricordare Ornella Cimmino non solo come primo cittadino, ma anche come collega: “Ieri ci ha lasciato una collega anestesista Ornella Cimmino che da circa 30 anni lavorava presso il nostro ospedale. Una grande professionista. A nome di tutta la comunità desideravo ringraziarla per l’impegno profuso in questi anni e per aver contribuito a rendere il reparto di terapia intensiva di Battipaglia uno dei reparti eccellenti del nostro ospedale. Condoglianze alla famiglia e un forte abbraccio.

Ciao Ornella“. Ma sono tanti altri i messaggi di cordoglio da parte di chi ha espresso tutto il suo dolore dinanzi a questa tragedia.