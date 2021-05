0 Facebook Forte esplosione fa cadere il tetto, due morti: tra le vittime Samuel, giovane studente di 20 anni Cronaca 8 Maggio 2021 10:38 Di redazione 1'

Si aggrava il bilancio dell‘esplosione avvenuta in una fabbrica di cannabis light nella zona di Gubbio. Oltre al ragazzo di vent’anni, il cui corpo senza vita è stato recuperato nelle prime operazioni d’intervento dei Vigili del Fuoco, è deceduta anche una donna, inizialmente data per dispersa. Due vittime e tre feriti nella forte deflagrazione.

Due vittime nell’esplosione a Gubbio

La palazzina interessata dall’esplosione è stata messa sotto sequestro, la deflagrazione ha provocato il crollo del sottotetto, colpendo le persone che sii trovavano all’interno.

Chi era la giovane vittima dell’esplosione nel capannone a Gubbio

La vittima più giovane che ha perso la vita si chiamava Samuel Cuffaro ed era uno studente lavoratore. In queste sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno circolando sui social, amici e familiari non riescono a credere a una simile disgrazia. Intanto continuano le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Si conclude così una settimana tragica dal punto di vista delle vittime sul lavoro.