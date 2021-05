0 Facebook ‘Non si noleggia ai campani’, l’annuncio discriminatorio: “Offesi la mia fidanzata ed io” Cronaca 6 Maggio 2021 18:12 Di redazione 1'

Si sta avvicinando l’estate e in molti stanno iniziando a pensare ad organizzare qualche giorno di vacanza. In famiglia, con la propria metà o con amici, la voglia è quella di riprendersi a muoversi e di staccare con la quotidianeità.

Ma questo, purtroppo, vuole anche dire – in qualche caso – fare i conti con spiacevoli imprevisti. Così come accaduto ad una coppia campana in procinto di noleggiare un’automobile per una vacanza in Sardegna.

Purtroppo, una volta individuata la vettura, non è stato possibile chiudere l’accordo. Il motivo? Il noleggio non è consentito a persone provenienti dalla Regione Campania. Il caso è diventato virale sui social ed ha scatenato ovvie polemiche.

“Io e la mia fidanzata stavamo cercando di noleggiare un’auto per la nostra vacanza in Sardegna. Ci siamo imbattuti però in una compagnia che non noleggia auto ai campani. Non trovo giusto che magari per colpa di pochi ci vadano di mezzo tutte le persone oneste del nostro territorio”, questo il messaggio della coppia rilanciato dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.