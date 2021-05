0 Facebook Dopo la richiesta di archiviazione Nina Moric pubblica messaggio di Carlos: “Il tuo cuore batte per me” Spettacolo 5 Maggio 2021 12:34 Di redazione 2'

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per maltrattamenti e stalking a carico di Luigi Favoloso, accusato di alcuni episodi di violenza alla ex fidanzata, la modella croata Nina Moric, tra il 2018 e il 2019. A comunicarlo è stato lui stesso sui social, pubblicando un video in cui urla e bacia fuori dal tribunale la fidanzata, Elena Morali.

Il commento di Nina Moric alla richiesta di archiviazione nei confronti di Luigi Favoloso

L’ex modella, assieme al suo avvocato, ha subito specificato che non c’è stata alcuna sentenza e quindi lei continuerà con il suo percorso. Nella giornata di ieri la Moric poi ha voluto condividere un messaggio di suo figlio Carlos Corona, che probabilmente le ha scritto in virtù del procedimento in cui è coinvolta la madre.

Il messaggio di Carlos Corona a Nina Moric

“Cara mamma, Io ti amo tantissimo perché tu sei la mia tuzzeta Dolce come il miele chiara come l’acqua fresca come la primavera, il tuo cuore batte per me e per molti ti auguro ogni meglio che Dio e lo Spirito Santo siano con te”, queste le parole d’amore di Carlos per la madre. Parole che sembrano volerla tenere su in un momento forse difficile.

La Moric ha poi risposto: “Dammi la tua mano…Vedi? Adesso tutto pesa la metà. TI AMO, TI VIVO, TI RESPIRO. TU, MIO FIGLIO SEI LA POESIA”. Anche la madre, dunque, ha voluto dimostrare tutto il suo amore al figlio. Non è chiaro se in questo momento siano separati, tempo fa Nina aveva condiviso alcune foto di Carlos in Croazia.