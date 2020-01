0 Facebook Nina Moric pubblica la foto di un messaggio di Luigi Favoloso: “Ho rischiato di ucciderti” Spettacolo 27 Gennaio 2020 16:44 Di redazione 2'

Luigi Favoloso ha smentito le accuse di Nina Moric secondo cui lui avrebbe malmenato lei e il figlio Carlos e la modella controbatte subito. La Moric, dopo l’intervista dell’ex compagno a Barbara D’Urso, ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screen di una presunta vecchia conversazione tra lei e l’ex gieffino.

Nelle foto si legge un messaggio in cui Luigi Mario, così com’è memorizzato il numero sul cellulare, avrebbe scritto a Nina: “Hai ragione. ti chiedo scusa. Quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa, non trovo più me stessa, non trovo la luce. Ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora provarci“. Parole molto forti, che la modella croata ha commentato in modo ironico, aggiungendo il commento: “Sì, voleva proteggermi da me stessa“, la giustificazione che Favoloso ha dato alla D’Urso.

Le parole di Luigi in quel messaggio , sempre che ne sia comprovata la veridicità, potrebbero riferirsi al presunto tradimento di Nina che lui aveva scoperto. La Moric, comunque, ha voluto pubblicare la conversazione per mostrare che quanto detto da Favoloso in studio alla D’Urso siano solo bugie. A quest’ennesima accusa ora dobbiamo aspettaci la risposta di Luigi.

Gli screen pubblicati da Nina Moric