Pio e Amedeo non tornano indietro sull'omofobia: "Fr**** e ricchi*** sono solo parole, non chiediamo scusa" Spettacolo 5 Maggio 2021

Pioe e Amedeo non tornano indietro sulla questione dell’omofobia. Dopo il monologo di “Felicissima Sera”, criticato perché non ritenuto politicamente corretto, il duo ha replicato senza cambiare idea.

Amedeo Grieco replica all’accusa di omofobia

Intercettato dall’inviata del programma ‘DiMartedì’, su La7, Amedeo Grieco ha ribadito: “Abbiamo detto semplicemente che le parole hanno un peso ma non è niente in confronto al peso delle intenzioni. E’ incredibile che si faccia la guerra alla grammatica e non la guerra all’educazione”. Il comico pugliese rigetta ogni accusa di omofobia: “Siamo stati in Russia con Vladimir Luxuria, a proposito di diritti, mentre gli altri mettono le bandiere arcobaleno su Instagram. Quello è un Paese dove si adescano i ragazzini omosessuali su Facebook, si incontrano, si pestano questi ragazzi, senza dire quella parole incriminata. Il nostro monologo – ha spiegato Amedeo – parte dall’idea di disinnescare la carica emotiva di quelle parole. Il problema secondo me è ancora autoproclamarsi comunità. Noi vediamo le persone, non guardiamo i generi, non è più tempo. Quello è il volano della discriminazione, autoclassificarsi in generi e categorie”.

Più che dal pubblico, Pio e Amedeo sono stati attaccati molto duramente da diversi personaggi famosi e da politici di sinistra. “La sinistra intelligente ci dà contro perché ci ha ritwittato Salvini, ma Salvini evidentemente è una persona intelligente” ha detto ancora Amedeo, aggiungendo: “La prossima volta non staremo più attenti. Non vedo l’ora di andare in tv a ribadire il concetto. Questa dittatura grammaticale non ce la farà a passare. Se uno ha un’opinione diversa allora è omofobo. Chi mi chiama omofobo è un figlio di put***a”. Infine, dopo le domande incalzanti della giornalista sui rischi di offendere qualcuno, tuona: “Ma perché un comico non deve essere superficiale? Noi parliamo alla pancia del Paese, dobbiamo intrattenere le persone che stanno vivendo un periodo di me*** e vogliono passare 3 ore in santa pace. Il politicamente corretto dice che non potrei raccontare nemmeno una barzelletta sui carabinieri, perché poi insorge la comunità dei carabinieri. E’ un attimo eh”.