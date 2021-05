0 Facebook Lacrime nel Napoletano per Mario: il giovane lascia moglie e figlia Cronaca 5 Maggio 2021 16:02 Di redazione 1'

Lacrime a Melito, in provincia di Napoli, sconvolta per la morte di Mario Nardi. Era sposato dal 2015 ed era papà di una bimba piccola.

Il giovane, come riporta Internapoli, è deceduto all’ospedale San Giuliano di Giugliano. La scomparsa sarebbe avvenuto a seguito di complicazioni di una appendicite che sarebbe poi sfociata in peritonite.

Molti i messaggi di dolore per la prematura scomparsa: “Sei e sarai sempre una delle persone migliori che abbia mai conosciuto, riposa in pace amico mio!!!!” scrive Orazio su Facebook dove sono numerosi i messaggi di cordoglio per il giovane.

“Quel poco che ti ho conosciuto ho capito subito che eri una persona eccezionale” sono invece le parole di Genny.