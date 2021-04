0 Facebook Caso Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio a Domenica In: “Noi sappiamo chi sono” Cronaca 25 Aprile 2021 17:42 Di redazione 2'

Torna a parlare Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. A Domenica In la donna ha confermato che andrà avanti nella ricerca della figlia scomparsa 17 anni fa. Ogni segnalazione va vagliata e approfondita come nella vicenda di Olesya Rostova nonostante l’esito,

Durante l’intervista di Piera Maggio, Mara Venier ha mandato in onda la prima intervista della donna fatta nel 2004 nel contenitore in cui invocava pietà. In merito a questo, ha dichiarato che non c’è stata questa pietà. Oggi hanno una realtà forse più concreta perché grazie anche alle ultime dichiarazioni di due procuratori si è concretizzato quello che sempre avevano sostenuto. L’avvocato Frazzitta ha asserito: “Ci sono stati dei traditori dello Stato che non hanno fatto il loro dovere facendo un danno alla verità”

Nel caso della piccola Denise si è parlato di depistaggi e si è cercato ci capire come si potesse ritornare indietro e aprire il caso. Ritrovare la bambina, avere giustizia.“Oggi è più forte che mai ed è evidente che qualcuno sa dov’è Denise Pipitone”.

Una vita difficile è quella di Piera, come confessato a Mara Venier. Si alza ogni mattina con il pensiero di Denise. Si è sempre rimproverata di aver tolto qualcosa a Kevin, l’altro figlio, oggi 27enne e prossimo alle nozze. Non hanno avuto una serenità familiare, non sarà stata una bella infanzia per il figlio: “L’ho sempre tenuto dietro le quinte, tutelando la sua privacy. La sua sofferenza in tutti questi anni è stata tanta”. Verità e chiarezza è quello che cerca la Maggio. Vorrebbe mettere la parola fine a tutto ciò e riabbracciare la figlia. Oggi non cerca pietà, ma coloro che hanno mentito fino ad ora, chi ha testimoniato falsa testimonianza che si sveglino e parlano: “Sappiamo chi sono”.