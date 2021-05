0 Facebook Miracolo di San Gennaro, l’annuncio dell’arcivescovo Battaglia: “Il sangue non si è sciolto” Napoli Città 1 Maggio 2021 19:16 Di redazione 2'

Il miracolo di San Gennaro di Maggio non è avvenuto. L’annuncio da parte dell’arcivescovo Mimmo Battaglia è stato dato alle ore 19 e 17 , in questo sabato pomeriggio in un Duomo semi deserto, per il secondo anno consecutivo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Dopo che sono state attivate le quattro chiavi, appartenenti ai singoli deputati, è stata estratta l’ampolla contenente il sangue del Martire e l’arcivescovo ha officiato la messa. Nella prima celebrazione l’arcivescovo Battaglia, nella sua omelia ha detto: “Il sangue del Santo non è custodito solo in una teca ma nell’animo del popolo napoletano. Quest’anno non è possibile effettuare la processione che si snoda per le vie della città a causa dell’emergenza. Siamo in numero ridotto ma se le reliquie del Santo non possono andare tra le strade della città, sono le storie del popolo e dei vicoli che entrano in Cattedrale”.

Presenti soltanto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, per Statuto Presidente della Deputazione, nonche’ dal Governatore della Regione, Vincenzo De Luca, presenti il parroco Mons. Enzo Papa, il Cerimoniere e due delle “Parenti” di San Gennaro.

