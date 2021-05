0 Facebook Miracolo di San Gennaro, il sangue non si scioglie due volte di seguito: fedeli in ansia Napoli Città 1 Maggio 2021 19:46 Di redazione 1'

Il miracolo di San Gennaro non è avvenuto per la seconda volta di seguito. Il sangue non si e’ sciolto neanche in quest’occasione, dopo non essersi sciolto neanche lo scorso 16 dicembre.

Al termine della celebrazione eucaristica nel Duomo di Napoli, la teca e’ stata prelevata dalla cassaforte dall’Arcivescovo Metropolita don Mimmo Battaglia, che ha celebrato la liturgia. Al termine della messa, l’arcivescovo ha ripreso la teca annunciando che il sangue non e’ sciolto e sono cominciate le preghiere in Duomo.

I fedeli sono in.ansia, è la seconda volta che il miracolo non si avvera da quando la città di Napoli e il mondo sono flagellati dalla pandemia di Covid-19. L’arcivescovo Battaglia ha ribadito che la vicinanza le Santo alla sua città non è data solo dal compimento del prodigio e che bisogna continuare a pregare in questo difficile momento di pandemia.