0 Facebook Coronavirus, il bollettino di oggi: 12.965 nuovi casi e 226 morti Cronaca 1 Maggio 2021 18:16 Di redazione 1'

I nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore sono stati 12.965, in calo rispetto a ieri quando erano stati 13.446, per un totale di 4.035.617

dall’inizio dell’epidemia. I morti sono 226, in calo rispetto ai 263 di ieri. Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 338.771. Il tasso di positività è del 3,4% (ieri era al 3,9%).

Coronavirus, il bollettino di oggi: 12.965 nuovi casi e 226 morti

Il numero degli attualmente positivi è di 430.542, in calo di 5.728 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 18.381 per un totale di 3.484.042 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.522 le persone ricoverate in terapia intensiva, 61 in meno rispetto a ieri.

Le persone ricoverate con sintomi sono 18.381. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.139), la Campania (1.950), la Puglia (1.130) e il Lazio (1.069).

Superati 20 milioni di somministrazioni di vaccino. Secondo il bollettino aggiornato nel pomeriggio le dosi inoculate sono 20.11.976.