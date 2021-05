0 Facebook Oggi è atteso il “Miracolo” di San Gennaro: la prima volta dell’arcivescovo Mimmo Battaglia Napoli Città 1 Maggio 2021 16:14 Di redazione 2'

Atteso per oggi pomeriggio alle ore 18.00 il prodigio di maggio di San Gennaro. C’è grande partecipazione emotiva da parte dei fedeli, dopo la delusione del mese di dicembre, in cui il sangue del Santo non si sciolse.

Quest’anno la cerimonia religiosa sarà presenziata dall’ arcivescovo Domenico Battaglia, che per la prima volta dal suo insediamento, tirerà fuori dalla cassaforte del Duomo la teca con il sangue di San Gennaro. Anche stavolta, come per l’anno precedente, a causa del Covid-19 non si terra’ la processione di San Gennaro che tradizionalmente si tiene il sabato che precede la prima domenica di maggio, data in cui si attende uno dei tre “miracoli” della liquefazione del sangue del Santo patrono di Napoli.

Oggi ci sara’ solo la messa presieduta dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia; la teca con il Sangue del Santo Martire viene tirata fuori dalla cassaforte, nella Cappella a Lui dedicata, a cura dell’Arcivescovo Metropolita don Mimmo Battaglia, assistito dall’Abate Mons. Vincenzo De Gregorio e dal sindaco Luigi De Magistris, per Statuto Presidente della Deputazione, nonche’ dal Governatore della Regione, Vincenzo De Luca, presenti il parroco Mons. Enzo Papa, il Cerimoniere e due delle “Parenti” di San Gennaro.