Nel corso del blitz di questo mercoledì mattina in cui i carabinieri di Napoli, coordinati dalla DDA, hanno arrestato 21 persone ritenute affiliate al clan Sibillo, sono stati rimossi anche diversi omaggi al baby boss, Emanuele Sibillo, ucciso a 19 anni in un agguato nell’estate del 2015 durante una guerra a colpi d’arma da fuoco contro la famiglia Buonerba.

Rimossi omaggi a Emanuele Sibillo

Alle prime luci dell’alba i carabinieri si sono diretti al civico 26 di via Santissimi Filippo e Giacomo, dove vive la famiglia di ES17 – come veniva chiamato Emanuele Sibillo – e hanno provveduto a rimuovere alcuni oggetti, ‘simboli della venerazione’, posti in un altare dedicato alla Madonna, tra cui un semibusto raffigurante il baby boss. Tra le varie cose, i militari hanno ritrovato anche l’urna funeraria con le ceneri di Sibillo, che era sempre all’interno. Tanti i simboli che ai Decumani ricordano il giovane criminale, tra questi la scritta ES17 nella via che porta all’ingresso del palazzo in cui viveva con la scritta “Sibillo Regna”.

Tensioni con la famiglia Sibillo

Durante la rimozione non sono mancati momenti di tensione con la famiglia Sibillo, quando uno dei membri si è opposto all’operazione, dicendo che quella era proprietà privata. I disordini sono stati subito placati dalle forze dell’ordine. La rimozione nel Napoletano di murales e ‘altarini’ che omaggiano personaggi di camorra o giovani rapinatori e’ stata decisa da un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 4 marzo scorso, e ha gia’ visto una decina di rimozioni tra Quartieri Spagnoli, Scampia e altri luoghi della citta’ e del suo hinterland.

