0 Facebook Dramma a Roccaromana, si schianta con l’auto: muore ex maresciallo della Finanza News 28 Aprile 2021 09:55 Di redazione 1'

Drammatico incidente stradale a Roccaromana, in provincia di Caserta. Raffaele D.A., di 61 anni, originario di Aversa, è morto dopo aver perso il controllo della sua smart ed essere finito contro una scarpata.

Dramma a Roccaromana, si schianta con l’auto: muore ex maresciallo della Finanza

Il 61enne, ex maresciallo delle Fiamme Gialle – come riportato da casertanews.it – ha prima perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava, per case ancora da accertare e poi si è schiantato contro le pareti rocciose di una scarpata adiacente la carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è morto sul colpo. Alcuni automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. I medici del 118 di Caianello, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto è giunta la a squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano per la messa in sicurezza dell’automobile. I carabinieri della stazione di Pietramelara sono sul posto per i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro. La salma del 61enne è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta per espletare l’esame autoptico.