Tina Rispoli diventa stilista, modella della sua linea di costumi: "Fatemi un in bocca al lupo"

Tina Rispoli fonda la sua linea di costumi da bagno. La moglie di Tony Colombo ha deciso di intraprendere un progetto tutto suo d’abbigliamento. Tempo fa aveva ‘cancellato’ tutto il suo storico sui social, annunciando che ci sarebbero state presto novità. Novità che dunque potrebbero riguardare la collezione che ha lanciato. Inizialmente c’è chi ha pensato che sarebbe potuta essere incinta, ma per ora non è arrivata alcuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati.

La nuova linea di costumi di Tina Colombo

A giudicare dal video pubblicato da lady Colombo sarà lei stessa testimonial della sua linea di costumi da bagno. Nel filmato c’è Tina Rispoli che posa su un set fotografico in versione sexy. La moglie del cantante neomelodico indossa un bikini bianco con un camicione trasparente aperto e si è divertita a fare la modella. Dal filmato sembra essere perfettamente a suo agio sul set.

Al filmato ha aggiunto l’annuncio dell’uscita della nuova linea: “FATEMI UN “IN BOCCA AL LUPO” per la mia nuova Linea di costumi…tra qualche giorno in vendita. LE DONNE SONO LA FORZA DEL MONDO…”. Il video di Tina Rispoli ha ricevuto molti like e commenti da parte di chi le ha augurato buona fortuna per questo nuovo progetto. C’è anche chi si è complimentato per la perfetta forma fisica mostrata. Il post è stato ripreso anche da Tony Colombo che ha fatto tanti auguri a sua moglie.

Il video di Tina Colombo