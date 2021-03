0 Facebook Tina Rispoli risponde alle critiche: “C’è una parola in grado di zittire tutti” Spettacolo 23 Marzo 2021 17:29 Di redazione 2'

Tina Rispoli continua ad essere molto attiva sui social network. La moglie di Tony Colombo, così come il suo consorte, da qualche tempo ha una vera e propria attività da influencer. I due coniugi, trasferitisi a Dubai, attraverso le loro storie sui social pubblicizzano diverse attività. Intanto continuano a crescere i loro canali musicali.

Tina Rispoli risponde alle varie critiche

Non mancano, però, critiche e accuse. Proprio recentemente lady Colombo è stata bersagliata per aver condiviso una sua immagine a Napoli subito dopo essere stata dal parrucchiere. A chi le aveva fatto notare che il capoluogo campano, così come il resto della regione, è in zona rossa per cui attività del genere dovrebbero essere chiuse, aveva risposto dicendo di essere stata a casa di un’amica. Una risposta che comunque sarebbe stata una gaffe dal momento che sono vietate le visite in altre case. Ciò nonostante la Rispoli ha badato poco agli attacchi.

E adesso ha pubblicato uno frase con cui chiarisce come la pensa. Parole che sono una chiara risposta agli attacchi ricevuti da lei e Tony Colombo negli ultimi tempi. “C’è una parola in grado di zittire tutti: risultati“. Un’allusione, con molta probabilità, al successo dell’ultimo singolo del cantante neomelodico.

Il post di Tina Colombo