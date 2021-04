0 Facebook Tina Rispoli ‘sparisce’ da Instagram, lady Colombo cancella tutto: “State connessi” News 16 Aprile 2021 11:44 Di redazione 2'

Colpo di scena per i followers di Tina Rispoli. Lady Colombo improvvisamente ha cancellato tutto il suo storico di Instagram, una sterzata inaspettata che ha sorpreso i fan suoi e di Tony Colombo. Cosa è successo?

Perché Tina Rispoli ha cancellato le sue foto?

Difficile saperlo, Tina ha condiviso solo un’immagine con una frase di Oscar Wild: “Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto”. Alla foto ha aggiunto il commento: “Restate connessi“. Poche parole che lascerebbero intendere come ci sia qualcosa che bolla in pentola. Immediato il commento del marito Tony Colombo, che si è limitato a postare una faccina con due cuori al posto degli occhi.

Cosa sta facendo Tina Rispoli

Tanti i commenti comparsi sotto l’unico post rimasto di Tina Rispoli. In tanti, infatti, hanno notato il colpo di spugna e le hanno chiesto cosa stia succedendo. Potrebbe trattarsi di una strategia, ormai diffusa, pubblicitaria. Creare suspense per poi condividere qualche comunicazione importante. Come tempo fa aveva fatto Anna Tatangelo cancellando tutte le foto e tornando a pubblicare sue immagini con un nuovo look in concomitanza con l’uscita del suo nuovo singolo.

Che Tina sia in uscita con un suo disco o abbia cambiato look per ora è impossibile saperlo. Sicuramente nei prossimi giorni lady Colombo comunicherà ai suoi followers cosa stia succedendo. Il suo gesto ad ogni modo ha spiazzato tutte le persone che la seguono.