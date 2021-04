0 Facebook Un anno dalla morte di Lino Apicella, le parole della moglie: “Oggi il dolore è talmente forte” Cronaca 27 Aprile 2021 13:11 Di redazione 2'

Il 27 aprile del 2020 l’agente scelto Pasquale Apicella veniva ucciso nel tentativo di sventare una rapina in via Abate Minichini , zona Capodichino a Napoli. Aveva 37 anni, era in servizio con un suo collega, l’assistente capo Salvatore Colucci, quando nel tentativo di sventare una rapina in banca, l’auto di servizio è stata travolta da quella dei malviventi, ferendo mortalmente Apicella.

Le parole della moglie di Lino Apicella

Lino Apicella lasciava la moglie, Giuliana Ghidotti, e due figli piccoli. E oggi, in occasione dell’anniversario della sua morte, è sua moglie che ha voluto ricordare il marito scomparso. Lei che ha onorato l’impegno di Lino Apicella entrando in Polizia nel corso dedicato ai familiari delle vittime del dovere presso la Scuola Allievi di Caserta. Giuliana ha scelto di condividere un commovente video che raccoglie le più belle immagini al fianco di Lino, ma anche quelle che raccontano l’enorme perdita subita.

Agli scatti di una vita assieme ha aggiunto il commento: “365 giorni. Oggi il dolore è talmente forte che non esiste altro modo per renderne l’idea”. Il post di Giuliana Ghidotti ha ricevuto molti commenti da parte di chi le ha voluto dimostrare affetto e vicinanza in un giorno per lei così dolorosa.

Il post di Giuliana Ghidotti in ricordo del marito Lino Apicella