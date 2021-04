0 Facebook Tina Rispoli “incinta”? Dopo la sparizione social, arriva la risposta: “Le cose sono vere quando le pubblichiamo noi” Spettacolo 19 Aprile 2021 14:18 Di redazione 2'

Tina Rispoli dopo aver cancellato tutte le foto dal suo profilo Instragram, ha pubblicato una nuova immagine con la scritta “Curiosi?”. Lady Colombo sembra che si stia divertendo a ‘stuzzicare’ i suoi followers. Tempo fa aveva deciso di rimuovere tutto il passato e aveva detto di restare connessi.

Tina Colombo è incinta?

Parole che avevano lasciato pensare a una novità in arrivo. Inizialmente si era pensato si trattasse di qualcosa di lavoro, ma adesso gli stessi followers le hanno iniziato a fare domande sulla sua vita privata. In tanti le hanno chiesto: “Sei incinta?“. Domanda a cui Tina, per ora, non ha risposto. L’ipotesi sarebbe plausibile dal momento che lei e Toni non hanno mai nascosto la volontà di allargare la famiglia. Tempo fa lei stessa aveva così commentato una futura gravidanza: “Se Dio vorrà”.

Che sia in arrivo una cicogna in casa Colombo? Difficile dirlo se non arriva la conferma dai diretti interessati. Intanto Tina a una persona che le ha chiesto: “E’ vero?”, ha risposto: “Le cose sono vere quando le pubblichiamo noi, altrimenti sono solo chiacchiere”. Per ora, dunque, resta il massimo riserbo. Intanto dalle stories di lady Colombo pare che in questo momento sia a Napoli. Non ci resta che aspettare “l’annuncio ufficiale”.

Il post di Tina Colombo