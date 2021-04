0 Facebook Funerali Gianni Vivenzo, il ricordo di un collega: “Andare avanti senza di te non sarà facile” La cerimonia solenne si è tenuta questo mercoledì mattina nella Basilica di San Francesco di Paola in piazza Plebiscito Cronaca 21 Aprile 2021 15:11 Di Sveva Scalvenzi 2'

Volti cupi, segnati dal dolore di un lutto che difficilmente riusciranno ad accettare, i colleghi di Gianni Vivenzo hanno ‘scortato’ il loro ‘guerriero’ nel suo ultimo viaggio, stringendosi al dolore della moglie Ketty e delle figlie Giada e Sara. In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto al falco deceduto dopo dieci giorni di agonia in seguito a un incidente avvenuto in via Giordano Bruno mentre era in servizio.

I funerali di Gianni Vivenzo, la commozione dei colleghi

La cerimonia solenne si è tenuta questo mercoledì mattina nella Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito. Tutto parlava del lavoro di Gianni, il cordone di colleghi che si è stretto attorno alla moglie e alle figlie per supportarle in questo terribile momento, così come la corona di fiori esposta all’esterno della chiesa con la scritta: “La tua squadra investigativa”.

Al termine dei funerali oltre alla figlia dell’agente deceduto, che ha ricordato il padre con parole commosse, e all’intervento del questore Giuliano che ha rivolto un pensiero alla famiglia di Gianni Vivenzo e a tutti i poliziotti che perdono la vita in servizio, è intervenuto un collega. Uno dei tanti presenti che ha voluto omaggiare Gianni, parlando della sua grande dedizione al lavoro.

Con la voce strozzata dal pianto ha salutato, anche a nome dei tanti altri colleghi presenti, Gianni: “Collega andare avanti senza di te non sarà facile, il commissariato San Ferdinando non sarà più lo stesso eri un guerriero e per noi lo sarai sempre, la Polizia di Stato non era semplicemente la tua carriera (…). Sei stato per tutti un punto di riferimento, sotto quell’aspetto da duro sappiamo quanto eri buono e generoso (…). Anche se quella sedia resterà vuota tu occuperai un posto speciale dentro i nostri cuori, grazie collega, grazie guerriero, grazie Gianni”.

La salma ha lasciato la chiesa sorretta da alcuni colleghi, le sirene spiegate hanno salutato Gianni un’ultima volta, il guerriero del commissariato San Ferdinando.