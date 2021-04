0 Facebook Peppe Di Napoli sorprende ancora i suoi clienti: “A me piace un mondo a colori” Mangiare a Napoli 21 Aprile 2021 15:44 Di redazione 2'

Peppe Di Napoli conquista ancora una volta i social network e il suo pubblico. Il famoso pescivendolo napoletano, divenuto una vera e propria star sul web, ogni giorno se ne inventa una e il più delle volte regala momenti spensierati a chi lo segue.

L’ultima idea di Peppe Di Napoli

Dopo la lettera inviata a C’è Posta per te, aveva condiviso un divertente sketch in cui faceva finta di scrivere a Maria De Filippi, adesso ha deciso di accogliere la primavera con un’esplosione di colori nella sua pescheria. Con lui il banco si trasforma in un vero e proprio palcoscenico. L’ultima idea è stata quella di appendere tanti ombrelli colorati sotto il telone del suo negozio. Il risultato? Una passeggiata immersa nell’arcobaleno.

“A me il mondo in bianco e nero non piace, amo vivere a colori”, questa la presentazione di Peppe del suo ultimo allestimento. Il video ha fatto centro ancora una volta, tanti i commenti dei suoi ‘seguaci’ che apprezzano l’originalità con cui fa il suo lavoro. In molti hanno ringraziato il simpatico pescivendolo per regalare con i suoi sketch un po’ di leggerezza e felicità, che in questo momento che stiamo vivendo sono fondamentali.