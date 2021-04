0 Facebook È deceduto uno degli agenti coinvolti nell’incidente a Napoli, il poliziotto Giovanni Vivenzio non ce l’ha fatta È morto uno degli agenti coinvolti nell'incidente a Napoli. Il poliziotto Giovanni Vivenzio è deceduto in seguito al grave sinistro avvenuto giorni fa Cronaca 17 Aprile 2021 15:06 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta Giovanni Vivenzio, l’agente di polizia, che lo scorso 6 aprile è rimasto coinvolto in un drammatico incidente in via Giordano Bruno, zona conosciuta anche come “La Torretta“, tra la Riviera di Chiaia e piazza Sannazaro.

L’uomo, di 54 anni e residente nel quartiere di Soccavo, era in servizio presso il Commissariato San Ferdinando sito alla Riviera di Chiaia. Proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro è avvenuto il drammatico incidente stradale, che gli è costato la vita.

L’uomo si trovava sulla moto Ducati guidata dal collega Stefano Cascone, 38enne originario di Castellammare di Stabia, quando avevano ricevuto la segnalazione di uno scooter in fuga da Posillipo. Mentre attraversavano via Giordano Bruno, la moto ha centrato in pieno un’automobile che veniva dal senso di marcia opposto.

La vettura stava svoltando a sinistra per entrare nell’area parcheggio che costeggia la corsia preferenziale. Vivenzio fu soccorso e ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli, dove ha subito un delicato intervento alla testa ed è rimasto in prognosi riservata fino alla tragica notizia di qualche minuto fa.

