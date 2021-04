0 Facebook De Luca firma una nuova ordinanza sugli orari dei negozi De Luca firma una nuova ordinanza sugli orari dei negozi. Il Governatore della Regione Campania firmerà presto le nuove disposizioni Politica 17 Aprile 2021 14:37 Di redazione 1'

Sara’ pubblicata oggi l’ordinanza n.14 del presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio a partire da lunedi’ prossimo, connesse all’inserimento della Campania in “zona arancione“.

A decorrere dal 19 aprile 2021 e fino al 15 maggio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) e’ permessa, al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni piu’ restrittive, dalle ore 7 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, fermo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.

In funzione della ripresa in sicurezza delle attivita’ di cui al punto precedente e delle attivita’ didattiche in presenza, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, e’ disposta la riattivazione dei servizi aggiuntivi del Trasporto Pubblico Locale in tempo utile a consentire l’operativita’ dei servizi scolastici nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti.