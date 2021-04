0 Facebook Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne, mistero: “Cosa è successo?” Spettacolo 12 Aprile 2021 10:26 Di redazione 2'

Tina Cipollari ancora lontana da Uomini e Donne. La nota opinionista ha saltato diverse registrazioni del programma, un’assenza ripetuta che non ha ricevuto ancora alcuna spiegazione ufficiale. E se in tanti avevano sperato che sarebbe tornata, secondo quanto riferito da Blasting News la donna era assente anche durante le riprese di sabato 10 aprile.

Perché Tina Cipollari è assente a Uomini e Donne

In tanti si stanno interrogando nei vari gruppi legati al programma Uomini e Donne sulle ragioni di questa lontananza di Tina Cipollari. L’opinionista oltre a essere un pilastro del programma di Maria De Filippi, è anche il personaggio che smuove le acque creando divertenti siparietti con l’acerrima nemica Gemma Galgani. Quest’ultima, in assenza della sua ‘disturbatrice’, pare sia stata la protagonista dell’ultima puntata registrata. Senza il fiato sul collo della Cipollari è riuscita a prendersi la scena.

Ma, intanto, cresce la preoccupazione dei telespettatori per l’assenza di Tina Cipollari. In tanti si stanno chiedendo se ci sia qualcosa di grave sotto, come possibili problemi di salute, c’è chi crede che sia risultata positiva al tampone, chi teme che non la rivedremo più nel programma di Maria De Filippi. Insomma in assenza di comunicazioni ufficiali sono tante le ipotesi che si susseguono. Recentemente l’opinionista aveva parlato in un’intervista del suo prossimo matrimonio, ma l’organizzazione della cerimonia non appare una ragione valida per assentarsi così al lungo dal programma che l’ha resa famosa. Non ci resta che aspettare una dichiarazione ufficiale o un annuncio di queen Mary.