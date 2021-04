0 Facebook Tina Cipollari non vuole chiedere una cosa a Maria De Filippi: “Sarebbe imbarazzante” Spettacolo 10 Aprile 2021 19:30 Di redazione 1'

Tina Cipollari è legata a Maria De Filippi ormai da 20 anni. Da tronista è diventata opinionista di Uomini e Donne e la conduttrice praticamente non è più riuscita a fare a meno di lei.

Il rapporto tra Tina Cipollari e Maria De Fillippi

Secondo quanto reso noto da Nuovo Tv, Tina Cipollari ha accettato la proposta di nozze del suo fidanzato, il ristoratore fiorentino, Vincenzo Ferrara, che frequenta ormai da due anni. L’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di compiere il grande passo, ha però rivelato che c’è una cosa che non hai il coraggio di chiedere all’amica Maria De Filippi.

La simpatica opinionista non se la sente di domandare alla De Filippi se volesse farle da testimone: “A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo“. Dunque, non ci sarà queen Mary al fianco dell’opinionista, sicuramente sarà tra gli invitati. Non è detto poi che per quel giorno Tina non cambi idea. Mai dire mai.