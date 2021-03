0 Facebook Brutta disavventura per Tina Cipollari: “Un attimo di distrazione e non c’era più” Spettacolo 27 Marzo 2021 21:43 Di redazione 2'

Brutta avventura per Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne è stata derubata del portafogli, mentre si trovavi in un bar a a Fiumicino.

Brutta disavventura per Tina Cipollari: “Un attimo di distrazione e non c’era più”

Tina ha raccontato di essere entrata nel ber per ordinare da bere e di aver lasciato il portafogli sul bancone per pochi istanti. Un momento di distrazione che le è costato caro. Un cliente abituale del bar ne ha approfittato e ha sottratto il portafogli alla Cipollari, insieme ad uno specchietto e del make up.

Tina ha immediatamente denunciato il furto al commissariato Aurelio di Roma e le indagini sono subito scattate. Gli investigatori capitolini, dopo aver parlato con i titolari del bar, hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza poste all’interno del locale di Fiumicino per capire la dinamica del furto, risalendo subito all’uomo.

Il soggetto ha confessato, quindi la polizia è riuscita così a recuperare la borsetta dell’opinionista di Uomini e Donne, che il ladro aveva nascosto nella sua automobile. L’uomo è stato denunciato alle autorità giudiziarie e la refurtiva è stata riconsegnata a Tina Cipollari.