Dramma a Nocera Inferiore, paziente di 40 anni si lancia dalla finestra dell'ospedale e muore Salerno 12 Aprile 2021

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta a Nocera Inferiore presso l’ospedale Umberto I. Una donna di 40 anni si sarebbe lanciata nel vuoto da una finestra del quinto piano della struttura.



La paziente era giunta presso Il pronto soccorso con alcuni familiari per diverse ferite che si sarebbe procurata da sola. I medici dopo una prima visita hanno deciso di ricoverarla. Ma nel giro di pochi minuti si sarebbero perse le sue tracce finché non è stato ritrovato il suo corpo senza vita al suolo.

Inutili i tentativi di soccorrerla, per la quarantenne ormai non c’era più nulla da fare. Intervenute sul posto anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a raccogliere le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio ha sconvolto il personale dell’ospedale e i familiari.