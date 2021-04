0 Facebook Caso Denise, nuove accuse a Olesya: “Ha mentito, vuole notorietà. Conosce già sua famiglia” Spettacolo 11 Aprile 2021 16:56 Di redazione 3'

Continuano le accuse a Olesya Rostova. Questa volta è intervenuto durante la diretta di Domenica Live Roman, conduttore e produttore di un web reality a cui ha partecipato la giovane russa, divenuta nota in Italia per il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.

Accuse a Olesya Rotova a Domenica Live

Il conduttore nel programma di Barbara D’Urso ha raccontato che Olesya sarebbe una giovane solo in cerca di visibilità: “Non mi interesserei di Olesya, ma quando ho visto che stava inventando tutta questa storia, ho deciso che dovevo parlare. Il mio format è di intrattenimento. Ci sono ragazzi e ragazze che partecipano a sfide e fanno vedere la loro vera personalità. Io ho messo a disposizione il materiale per far vedere che tipo di persona era. È stata nel mio show, poi abbiamo smesso di avere rapporti perché all’inizio sembrava buona, molto disponibile, poi questo non corrispondeva alla realtà. Lei diceva sempre che voleva avere fama, visibilità (…)”.

La conduttrice napoletana ha poi spiegato che non ha mandato in onda le immagini del web reality perché troppo forti. Roman ha poi raccontato che si è voluto fare avanti, dopo aver ascoltato Olesya parlare nel programma russo: “Lei ha dei genitori. Quando nella trasmissione ha detto che non si ricordava se parlava in italiano e via dicendo, io ho capito che dovevo parlare. Già nella mia trasmissione diceva di voler partecipare a quella trasmissione russa. Sono sicuro che lei stia recitando un copione, è la mia opinione personale”.

Ma le accuse di Roman sono diventate più pesanti, dopo che in studio gli hanno iniziato a fare alcune domande su Olesya. Lui ha detto che la giovane avrebbe una sua famiglia: “Ho dei video, degli audio in cui lei ha detto che conosce i suoi genitori e ha una famiglia vera. Mi scuso per la Russia. Credo che Olesya conosca la sua famiglia di origine. Mi ha sempre parlato della sua infanzia, della sua amata “sorellona” come la chiamava, del fatto che stava con la mamma e la sorella. Di quale rapimento stiamo parlando? Non capisco perché andare in uno show e raccontare tutte queste balle”. La giovane sarebbe stata licenziata da questo web reality poiché aveva rotto un bicchiere, minacciando di rovinare lo show se non le avessero dato la visibilità che lei voleva.