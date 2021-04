0 Facebook Incidente a Mergellina, Maria non ce l’ha fatta: la trentaquattrenne muore dopo tre mesi Cronaca 11 Aprile 2021 13:53 Di redazione 1'

Era rimasta coinvolta in un terribile incidente avvenuto a Napoli, a Mergellina, ma purtroppo non ce l’ha fatta: Maria Cerbone è morta in ospedale dopo tre mesi di agonia a 34 anni. Era la notte tra il 14 e il 15 gennaio quando l’auto su cui viaggiava la ragazza si è schiantata nei pressi degli chalet di Mergellina.

L’uomo che era alla guida, 39 anni, si era salvato, mentre Maria fu portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove ha lottato per quasi novanta giorni contro la morte. Le sue condizioni, purtroppo, sono peggiorate finché la trentaquattrenne non è deceduta.

In tanti avevano sperato e pregato affinché la ragazza potesse salvarsi, ma Maria ha incontrato un tragico destino. La notizia della sua morte, riportata da Il Mattino, ha sconvolto tutte le persone che la conoscevano. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo della trentaquattrenne.