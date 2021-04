0 Facebook Con Ruiz e Osimhen il Napoli batte la Samp a Genova: ancora possibile sogno Champions Calcio Napoli 11 Aprile 2021 17:10 Di redazione 2'

Grazie alle reti di Fabian Ruiz e Osimhen, il Napoli sbanca ‘Marassi’, battendo 2-0 la Sampdoria di Ranieri e mantenedo cosi’ il ritmo Champions. Vittoria meritata per la squadra di Gattuso che ha confermato l’ottimo momento, seppur interrotto dal ko con la Juventus. Discorso diverso per i padroni di casa, colpevoli di aver giocato un brutto primo tempo.

L’inizio di gara e’ tutto per i partenopei. Bastano infatti cinque minuti alla squadra di Gattuso per rendersi pericolosa. Dalla destra, cross di Politano per Zielinski, ma il polacco manda il pallone alto da ottima posizione. L’azione offensiva campana e’ insistita e ben organizzata e, al 35′, l’undici campano puo’ esultare per la rete di Fabian Ruiz che, servito da Zielinski, batte Audero con un sinistro dal limite. La Sampdoria non riesce a riorganizzarsi e, poco prima dello scadere del primo tempo, il Napoli sfiora il raddoppio. Cross basso di Di Lorenzo per Politano, ma l’ex Sassuolo non e’ preciso al momento della conclusione e manda il pallone a lato.

Altra Samp al rientro e serve la chiusura di Koulibaly per bloccare Gabbiadini. Il Napoli non si lascia intimidire e in ripartenza Zielinski, dopo aver saltato Augello, calcia a rete da distanza ravvicinata ma Audero e’ attento ed evita il peggio. Il ritmo della gara e’ frenetico e, al 54′, il Napoli torna a farsi ancora pericoloso prima con Fabian Ruiz e poi con Insigne nella stessa azione; Audero pero’ non si lascia superare. La Samp non resta a guardare e un minuto dopo Gabbiadini riceve palla in profondita’: sinistro di prima intenzione, bravo in uscita Ospina. La Samp prova il tutto per tutto ma gli ospiti all’87’ chiudono la gara con Osimhen che, su assist di Mertens, firma il definitivo 2-0 che mantiene Gattuso in piena corsa per la Champions.