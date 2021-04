0 Facebook Caso Denise Pipitone, il faccia a faccia tra il legale di Piera Maggio e Olesya in tv Cronaca 5 Aprile 2021 09:39 Di redazione 2'

Sono attesi per questo lunedì i primi risultati del test per verificare il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la giovane russa che potrebbe essere Denise Pipitone. Solo se questo darà esito positivo, si procederà a effettuare il test del Dna per scoprire se davvero la ragazza possa essere la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo.

Incontro avvocato Piera Maggio e Olesya Rostova in Russia

Intanto, mentre si attende quest’esito e la madre di Denise dice di voler stare con i piedi per terra, arriva una notizia dalla Russia: il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, avrà un faccia a faccia con Olesya nel programma televisivo ‘Lasciali parlare‘, la trasmissione che aveva lanciato un appello della ragazza. Un incontro che potrebbe lasciar sperare in un esito positivo del test del gruppo sanguigno, ma che perderà di valore se questo dovesse essere negativo.

Secondo le notizie che arrivano dalla Russia, Olesya sarà sottoposta a un piccolo interrogatorio. Il legale cercherà di ricostruire tutti i punti di contatto che ci sono tra la sua storia e quella di Denise, dall’infanzia della Rostova fino al suo ingresso in orfanotrofio. Poi si andrà più a fondo, cercando di comprendere le origini dei rapitori di Olesya, se fossero rom o meno. Dettaglio fondamentale poiché ha riacquisito importanza un vecchio video girato a Milano in cui si vedeva una bimba simile a Denise chiedere a una donna rom dove la stesse parlando. Sarà un momento televisivo molto importante, sempre se l’esito del gruppo sanguigno sia positivo e dunque, ci siano maggiori possibilità che la giovane russa sia davvero Denise Pipitone.

Quando saranno resi noti i risultati del test del gruppo sanguigno di Olesya

Il caso, com’era già avvenuto in passato, è diventato praticamente mediatico. L’esito del test, infatti, potrebbe essere rivelato in diretta tv anche in Italia, probabilmente a Pomeriggio Cinque. Non ci resta che attendere l’arrivo dei risultati dalla Russia, intanto nei vari gruppi social legati alla scomparsa di Denise Pipitone, in molti stanno scrivendo messaggi di speranza affinché Piera Maggio possa davvero riabbracciare sua figlia.