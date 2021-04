0 Facebook Dramma di Pasqua, giovane di 33 anni colpito da malore muore dopo una lite: addio a Pasquale Lauro Cronaca 5 Aprile 2021 09:39 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta a Cicciano nel tardo pomeriggio di Pasqua. Un giovane di 30 anni è stato colto da un malore in seguito a una rissa ed è deceduto. Si è accasciato al suolo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Pasquale Lauro muore a 33 anni

Secondo una prima ricostruzione, pare che il trentenne e un altro uomo abbiano avuto un’accesa lite. Dopo il pesante alterco, la giovane vittima, Pasquale Lauro, si è accasciata al suolo e ha perso i sensi. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La ragione della lite riguarderebbe l’ex moglie della vittima da cui era separato e con la quale aveva una figlia di 10 anni. Intervenuti sul posto anche gli agenti del commissariato di Nola, che hanno raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’accaduto e rintracciare la persona con la quale Lauro aveva litigato.