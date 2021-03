0 Facebook Frecciatina di Belen Rodriguez a Domenica In, Stefano De Martino preferisce il silenzio Spettacolo 29 Marzo 2021 13:18 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati protagonisti – separatamente – del weekend televisivo italiano. Lei è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, lui invece è giudice nell’edizione serale di Amici. Dopo gli sketch di Pio e Amedeo della settimana scorsa, a cui sembrava la show girl argentina avesse risposto con una ‘frecciatina’, cosa smentita dal duo comico nell’ultima puntata del talent show, Belen nella sua intervista ha parlato anche della relazione con il suo ex marito.

Stefano De Martino sceglie il silenzio

Inevitabile che Mara Venier le facesse una domanda sul ballerino napoletano. E proprio mentre Belen Rodriguez parlava del figlio Santiago e di come avesse vissuto la separazione tra i genitori, ha detto: ““Sì, Santiago è uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me“. Parole che sono apparse come una frecciatina a De Martino. Stefano, che ha sempre detto di non voler parlare della sua vita privata, si è limitato a restare in silenzio.

Da quando si è separato da Belen Rodriguez ha scelto di evitare di parlare della loro relazione, ha chiesto il rispetto della loro vita privata ed è andato avanti per la sua strada. Diversamente la Rodriguez non avrebbe problemi a essere protagonista del gossip nostrano e si concede a più interviste.