Oggi pomeriggio Belen Rodriguez è stata ospite a Domenica in. La showgirl, in una lunga intervista con Mara Venier, si è lasciata andare ad inedite confessioni sulla sua vita privata.

Belen ha ripercorso tutte le tappe più importanti della sua vita, dall’arrivo in Italia agli esordi in tv, fino al matrimonio con Stefano De Martino e all’amore per i figlio Santiago, avuto dall’ex marito. In ultimo ha parlato della sua nuova vita, dell’attesa di Luna Marie, in arrivo tra tre mesi grazie al nuovo amore Antonino Spinalbese.

La separazione

Nella sua lunga chiacchierata con Mara Venier, Belen ha inevitabilmente parlato anche del suo ex marito.”E’ durata otto anni in tutto con due anni di pausa. Lui è assolutamente presente come padre”.

Poi ha raccontato il duro momento della separazione e la difficoltà di affrontare la cosa quando si ha un figlio da preservare: “Quando in una famiglia ci sono dei problemi, la famiglia deve darsi il diritto di riprovarci – ha dichiarato – Lui ha vissuto questo ritorno, e ha capito che non andava. Quando i bambini capiscono che non va si rassegnano, perché vedono che ce l’hai messa tutta ma non c’è niente da fare. E siccome i bambini stanno h 24 con le mamme, per la mamma è difficile nascondere la sofferenza: bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva ‘non ti preoccupare me ne occupo io’. C’ho messo un po’ a riprendermi. La sofferenza è durata quattro anni”.

La frecciatina a Stefano

Mara ha poi mandato in onda alcune immagini di Santiago e Belen non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina al suo ex: “Sì, Santiago è uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me“.