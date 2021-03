0 Facebook Stefano De Martino pizzicato dalle telecamere mentre canta un brano di Emma Spettacolo 28 Marzo 2021 14:39 Di redazione 1'

Un dolce momento ad Amici 2021 nel corso della seconda puntata del serale. Stefano De Martino è stato “pizzicato” dalle telecamere della regia a canticchiare la canzone di Emma e Alessandra Amoroso Pezzo di Cuore, mentre la ballerina Giulia si esibiva in una coreografia.

L’aneddoto non è sfuggito ai fan, che non possono dimenticare l’amore tra Emma e Stefano nato 10 anni fa proprio tra i banchi di Amici. In tanti sperano in un ritorno di fiamma tra Stefano e la cantante ora che lui è di nuovo single.

I fan hanno riempito Twitter di ricordi con foto di quando Stefano faceva coppia con Emma, proprio durante la loro partecipazione come allievi ad Amici.