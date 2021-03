0 Facebook De Luca si allinea al Governo: “Dopo Pasqua scuole aperte fino alla prima media” De Luca apre le scuole. Il Governatore della Regione Campania ha confermato che dal 7 aprile, contagi permettendo, apriranno le scuole Politica 29 Marzo 2021 13:28 Di redazione 1'

Contagi permettendo anche in Campania, al di là del colore che sarà attribuito alla regione, riapriranno le scuole (infanzia, primaria e prima media). Lo ha confermato lo stesso Governatore Vincenzo De Luca che ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Confermata, dunque, la linea tracciata dal Governo presieduto dal Premier Mario Draghi. Il Presidente del Consiglio aveva già annunciato che anche in zona rossa, a partire dal prossimo 7 aprile, bambini e ragazzi avrebbero potuto far ritorno in classe. L’ipotesi è diventata norma con l’approvazione dell’ultimo Dpcm.

Queste le parole di De Luca pubblicate anche su Facebook: “Dopo Pasqua è possibile la riapertura delle scuole fino alla prima media. Ovviamente verificando l’andamento del contagio. Possiamo essere fiduciosi perché la stragrande maggioranza del personale scolastico è stato vaccinato (almeno con la prima dose). Abbiamo quindi creato una condizione di base di maggiore sicurezza. Se avessimo avuto un vaccino somministrabile ai ragazzi sopra i 16 anni avremmo potuto completare tutto il mondo della scuola, che è, senza ombra di dubbio, una priorità“.

