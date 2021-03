0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 1162 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 29 Marzo 2021 15:54 Di redazione 1'

Sono 1.169 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 10.007 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari eseguiti è pari all’11,68%. Dei 1.169 nuovi positivi, 459 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 1.406 tamponi antigenici.

Bollettino Coronavirus in Campania, 1162 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Sono 54 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dall’Unità di crisi della Regione Campania; di questi, 31 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 23 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania sale a 5.261. I nuovi guariti sono 2.244, il totale dei guariti è 232.906. In Campania sono 169 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.601 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.