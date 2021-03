0 Facebook Chef Cannavacciuolo dopo il Covid ironizza: “Pensavo fossero gli effetti della dieta” Spettacolo 29 Marzo 2021 14:04 Di redazione 2'

Antonio Cannavacciuolo confermato come giudice di MasterChef anche per la prossima stagione. Il simpatico chef napoletano, amato da tutti per la sua cucina e la sua grande ironia, ha raccontato le difficoltà legate a questo anno di Pandemia, in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Chef Cannavacciuolo dopo il Covid ironizza: “Pensavo fossero gli effetti della dieta”

Antonino ha annunciato l’apertura di un nuovo ristorante a Meta di Sorrento, il Laqua by the Sea. “Gli ultimi dodici mesi sono stati pesanti. Business fermo, tanta incertezza, problemi per tutti. Però non abbiamo voluto rimandare questa apertura perché crediamo che ci sia tanta voglia di ripartire”.

L’esperienza con il Covid

Lo chef ha rivelato anche di aver contratto il Covid a dicembre ma di averlo superato senza troppe difficoltà, tanto da riuscire anche ad ironizzare sull’argomento: “A dicembre ho avuto il Covid, ma praticamente non me ne sono accorto: ero un po’ stanco, avevo dei giramenti di testa. Pensavo fossero gli effetti della dieta detox che stavo seguendo, invece qualche settimana dopo ho fatto un test sierologico e ho capito che era il virus. Per fortuna non ho perso né gusto né olfatto e non ho contagiato nessuno”.