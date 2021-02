0 Facebook La figlia di Tina Rispoli raggiunge la madre e Tony alle Maldive: “La mia principessa vi sta facendo impazzire” Spettacolo 17 Febbraio 2021 14:23 Di redazione 2'

Da qualche giorno nelle storie e nelle foto di Tina Rispoli compare la figlia Mary Marino. La giovane è andata a trovare la madre e il marito, Tony Colombo, alle Maldive. Non si sa se abbia deciso di trasferirsi con loro tra Dubai e le splendide isole, per ora è lì e si sta godendo il mare e il sole. Sarebbe però stata vittima, secondo il racconto di lady Colombo, di diversi ‘attacchi’ sui social.

La figlia di Tina Rispoli alle Maldive con la madre

Qualche giorno fa, infatti, Tina Rispoli ha condiviso un’immagine della figlia al mare, in una posa ‘provocante’, a cui ha allegato un messaggio: “Vi sta facendo impazzire così tanto la mia principessa che gli avete segnalato 2 volte la foto ? Vb adesso la pubblico io segnalatela per la terza volta. Vita mia che stanchezza la tua bellezza”. Stando a queste parole, dunque, l’immagine in questione sarebbe stata segnalata, così la madre ha deciso di condividerla nuovamente.

LEGGI ANCHE: TINA ELENCA I GUADAGNI ‘QUESTI I SOLDI MIEI E DI TONY’

Tanti i commenti sotto la foto pubblicata da Lady Colombo, come sempre il popolo del web si divide. Da un lato c’è chi si è complimentato con Tina per la bellezza di Mary e dall’altro chi l’ha criticata per aver condiviso un’immagine della figlia in una posa del genere.

Il post di Tina Rispoli