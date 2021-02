0 Facebook Gesto di cuore a Napoli, trova portafogli e lo restituisce: “Grazie c’erano le foto di mio figlio” Napoli Città 17 Febbraio 2021 15:30 Di redazione 1'

Il gesto di solidarietà di Peppe Norelli, un impiegato in un supermercato, che dopo aver ritrovato un portafogli, fa di tutto per restituirlo al legittimo proprietario.

Gesto di cuore a Napoli, trova portafogli e lo restituisce: “Grazie c’erano le foto di mio figlio”

Il ritrovamento è avvenuto in via Epomeo a Soccavo. Peppe ha raccontato a NapoliToday di aver trovato il portafogli in via Epomeo, con dentro contanti, carta di credito, patente e documento d’identità. Dopo una ricerca tramite social ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, che hanno rintracciato il proprietario.

L’uomo ha ringraziato di cuore il signor Norelli, dicendogli che più del denaro gli importava di ritrovare era la foto di suo figlio che custodiva nel portafogli.