Tina Rispoli spiega con un video su Instagram quali sarebbero i guadagni suoi e del marito. Dopo che la coppia è stata accusata su più fronti di avere presunti guadagni ‘non tracciati’ o di avere debiti, lady Colombo ha elencato quali sono i loro guadagni.

Quanto guadagnano Tony e Tina Colombo

Il video arriva in seguito a un botta e risposta che c’è stato tra Tina Rispoli e Francesco Emilio Borrelli, nel quale il consigliere esprimeva i suoi dubbi sul genere di vita che conduce la coppia. Tony e Tina hanno lasciato Napoli e stanno vivendo tra Dubai e le Maldive, concedendosi o perlomeno mostrando, ogni genere di lusso. Così lady Colombo ha spiegato punto per punto quelle che sarebbero le entrate dei coniugi, sottolineando come siano tutte dichiarate.

Come guadagnano Tony e Tina Colombo

“Buongiorno, siamo al secondo step. Siccome qualcuno ha le idee un po’ confuse, adesso gliele chiarisco io. Visto che siamo dei personaggi pubblici e pubblicamente tutti i giorni condividiamo con voi la nostra vita, adesso vi pubblico pure la provenienza di questi famosi soldi. Inizio con il dirvi che siamo proprietari di un canale You Tube ‘CR studio Napoli’ che incassa 150mila euro all’anno. Mio marito, Tony Colombo è socio SIAE dal 2004 con più di 500 canzoni dichiarate e sono altri 70-80mila euro all’anno che percepisce dalla SIAE. Altro ente famoso è IMAIE e mio marito percepisce altri 10-15mila euro all’anno. Poi ci sono serate, concerti, sponsorizzazioni, questo è inutile che ve lo dico perché sono tanti tanti soldi. Ovviamente tutto quello che ho detto è dichiarato, mio marito paga le tasse, altrimenti sarei una pazza a fare un video del genere, quindi gentilmente non lo dite più che Tony Colombo tiene i debiti, perché senza muoversi guadagna soldi, ma tanti soldi. Adesso vi date una spiegazione del perché io vivo tra Dubai e le Maldive, chiarito questo punto molto importante non mi domandate come faccio a vivere così, perché i soldi ve li ho elencati tutti”.

Tina è poi passata a parlare nuovamente dei tanti cantanti neomelodici che starebbero continuando ad esibirsi nonostante le normative anti-Covid, accusando i vari giornali di non prestare attenzione alla cosa. Poi ha salutato i suoi ‘seguaci’: “Buona giornata dalle Maldive, l’unica cosa triste è che viviamo in un modo di complottisti”.

